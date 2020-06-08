Названа дата открытия туристического сезона в Краснодарском крае

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:56:59+03:00

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Туристический сезон-2020 в Краснодарском крае и Крыму, также как и по всей России начнется с 1 июля, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Курорты Краснодарского края и Крыма открывают здравницы с медицинскими лицензиями. Санаторный сектор уже должен получить одобрение Роспотребнадзора к запуску. А с 1 июля к ним присоединяться остальные объекты размещения, сообщает «КП» - Крым».

К 1 июля все объекты размещения должны пройти комиссионное подтверждение готовности к приему отдыхающих. Также к 1 июля необходимо получить все разрешения на работу пляжей.Пока солнечные ванны на пляжах и вечерние прогулки по набережной по-прежнему под запретом.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как в Краснодарском крае встречают первых гостей. На Кубани заработали санатории с медицинской лицензией. Отдыхающие могут приехать на курорт только со справкой о том, что у них нет COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU