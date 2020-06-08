В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:58:36+03:00

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В Краснодаре детские сады открывают поэтапно. С 8 июня от родителей, желающих отдать ребенка в дежурные группы, уже принимают необходимые документы.

- В двух детских садах краевого центра откроют по три дежурные группы, ещё в 16 дошкольных образовательных учреждениях — по две, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Прежде всего, на места для детей в дежурных группах могут претендовать работники экстренных оперативных служб, а также родители, воспитывающие ребенка в неполных семьях.

Чтобы подать заявку, нужно отправить документы на адрес электронной почты детского сада. К заявлению нужно приложить справку на ребенка об эпид.окружении, также справку с места работы. Списки зачисленных в дежурные группы детей утверждает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU