2020-06-08T14:23:27+03:00
Общество

Автошколы Краснодара из-за тяжелой ситуации устроят флешмоб

Сотрудники организаций говорят, что они на грани закрытия
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: vk.com/avto_nikaФото: vk.com/avto_nika
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Автоинструкторы, преподаватели и руководители автошкол сообщают, что скоро останутся безработными. Их вид бизнеса не признали пострадавшим. В связи с накалившейся ситуацией 10 крупнейших автошкол города решили провести флешмоб. 9 июня они планируют собраться на территории одного из автодромов.

- Открылись рестораны, фитнес-клубы, а о нас речи на последнем заседании штаба не шло, - говорит организатор флешмоба руководитель автошколы «Ника» Игорь Еременко. - Официально нам никто работать не запрещал, но мы законопослушные граждане и каждый раз надеемся, что скажут и о нас - пускай работают с соблюдением санитарных норм.

Сотрудники автошкол отмечают, что не могут доучить тех, кто прервал занятия в разгар карантина, потому что в ГИБДД массово экзамены не принимают. После флешмоба они надеются получить хоть какие-то официальные ответы на свои вопросы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что администрации Краснодара поддержит транспортные предприятия, которые не вошли в федеральный список пострадавших от пандемии. В мэрии уточнили, что речь идет о тех, акции которых полностью принадлежат региону и МУПам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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