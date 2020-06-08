2020-06-08T14:38:22+03:00
Общество

В Сочи вновь предупреждают об аномальной жаре

Запредельные температуры донимают горожан уже вторые сутки
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Температура воздуха в Сочи может достичь 38 градусовТемпература воздуха в Сочи может достичь 38 градусовФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Июнь в Сочи начался аномальной жарой. Запредельное пекло стоит на побережье уже вторые сутки. Накануне температура в отдельные часы достигала 37 градусов, что намного превышает средний для июня показатель в Сочи в 24-25 градусов.

Однако, как выясняется, и это не предел.

По данным синоптиков 8 июня с 12 часов и до конца дня температура воздуха в некоторых районах курорта может достигать 38°C.

- Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: употреблять достаточное количество жидкости и ограничить время пребывания на улице,- сообщают в мэрии курорта.

В случае происшествий экстренные службы советуют звонить с мобильных телефонов по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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