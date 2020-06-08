В Сочи вновь предупреждают об аномальной жаре
Июнь в Сочи начался аномальной жарой. Запредельное пекло стоит на побережье уже вторые сутки. Накануне температура в отдельные часы достигала 37 градусов, что намного превышает средний для июня показатель в Сочи в 24-25 градусов.
Однако, как выясняется, и это не предел.
По данным синоптиков 8 июня с 12 часов и до конца дня температура воздуха в некоторых районах курорта может достигать 38°C.
- Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: употреблять достаточное количество жидкости и ограничить время пребывания на улице,- сообщают в мэрии курорта.
В случае происшествий экстренные службы советуют звонить с мобильных телефонов по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU