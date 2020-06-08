Центры занятости Кубани начали прием граждан
На Кубани в центрах занятости возобновили работу. Но прием ведется по предварительной записи.
– О дате и времени посещения центр занятости будет уведомлять граждан через личный кабинет после регистрации на порталах «Госуслуги», «Работа в России», также можно записаться по телефонам, которые размещены службы труда и занятости населения, сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Центры занятости будут вести прием в рабочие дни с 8 часов утра до 16 часов вечера. Сотрудники просят приходить на прием в маске и перчатках, а также соблюдать на месте социальную дистанцию.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 8 июня заработали многофункциональные центры. Они организуют выдачу документов в порядке «живой очереди». В зал пускают ограниченное количество людей и только по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU