Центры занятости Кубани начали прием граждан

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:57:47+03:00

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На Кубани в центрах занятости возобновили работу. Но прием ведется по предварительной записи.

– О дате и времени посещения центр занятости будет уведомлять граждан через личный кабинет после регистрации на порталах «Госуслуги», «Работа в России», также можно записаться по телефонам, которые размещены службы труда и занятости населения, сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Центры занятости будут вести прием в рабочие дни с 8 часов утра до 16 часов вечера. Сотрудники просят приходить на прием в маске и перчатках, а также соблюдать на месте социальную дистанцию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 8 июня заработали многофункциональные центры. Они организуют выдачу документов в порядке «живой очереди». В зал пускают ограниченное количество людей и только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU