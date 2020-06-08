Банк УРАЛСИБ открыл дополнительный офис в Геленджике по новому адресу

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На мероприятии присутствовали Исполнительный директор, Управляющий Филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Эдуард Колесников, Первый заместитель главы г.Геленджика Денис Полуянов и представители Администрации муниципального образования - Начальник управления экономики Анастас Ананиади и Начальник финансового управления Юрий Кациди.

- Сегодня банк открыл современный, удобный, хорошо оснащенный офис в самом центре города-курорта. И надеемся, что наши клиенты положительно оценят изменения, а мы, в свою очередь, приложим все усилия для обеспечения высокого уровня сервиса и развития долгосрочных отношений с жителями и бизнес-сообществом Геленджика и района, - отметила управляющий отделением Гульназ Шамсеева.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Обслуживание клиентов осуществляется с понедельника по пятницу, физических лиц с 9.00 до 18.00, юридических лиц – с 9.00 до 17.00. Более подробную информацию о перечне предоставляемых услуг и режиме работы дополнительного офиса «Геленджикский» можно ознакомиться по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru.

Информация предоставлена ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU