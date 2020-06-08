2020-06-08T15:16:06+03:00
Общество

На Кубани выбрали лучших молодых педагогов

Финалистами конкурса стали трое учителей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: minobr.krasnodar.ruФото: minobr.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае прошел конкурс «Педагогический дебют». В этом году в нем участвовали 70 учителей. Лучших молодых специалистов выбирали среди педагогов школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

- По итогам конкурсных испытаний финалистами стали учитель русского языка и литературы краснодарской гимназии № 33 Ольга Эпп, педагог Станции юных туристов Ленинградского района Владимир Медведев и преподаватель Краснодарского педагогического колледжа Нина Фоменко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве образования.

Победители награждены дипломами и ценными подарками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани объявили имя победителя профессионального конкурса «Воспитатель года-2020». Им стала педагог детского сада №41 из Тимашевского района Анастасия Быстрюкова. Теперь она представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев о причине продления карантина: Будем реалистами, ощутимого улучшения эпидобстановки нет
При тушении пожара в Новороссийске спасли двух человек
Стало известно, когда курорты Кубани возобновят свою работу после карантина
На нужды школы: на Кубани директор учебного заведения отбирала премии у педагогов
«Есть пострадавшие»: в центре Тимашевска загорелась газовая труба
Кубанские полицейские помогли экстренно доставить в больницу женщину с приступом
На Кубани выбрали лучших молодых педагогов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Банк УРАЛСИБ открыл дополнительный офис в Геленджике по новому адресу
Центры занятости Кубани начали прием граждан
В Сочи вновь предупреждают об аномальной жаре
ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля
Автошколы Краснодара из-за тяжелой ситуации устроят флешмоб
В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу