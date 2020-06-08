На Кубани выбрали лучших молодых педагогов

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:16:06+03:00

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В Краснодарском крае прошел конкурс «Педагогический дебют». В этом году в нем участвовали 70 учителей. Лучших молодых специалистов выбирали среди педагогов школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.

- По итогам конкурсных испытаний финалистами стали учитель русского языка и литературы краснодарской гимназии № 33 Ольга Эпп, педагог Станции юных туристов Ленинградского района Владимир Медведев и преподаватель Краснодарского педагогического колледжа Нина Фоменко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве образования.

Победители награждены дипломами и ценными подарками.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани объявили имя победителя профессионального конкурса «Воспитатель года-2020». Им стала педагог детского сада №41 из Тимашевского района Анастасия Быстрюкова. Теперь она представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU