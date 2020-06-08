На Кубани выбрали лучших молодых педагогов
В Краснодарском крае прошел конкурс «Педагогический дебют». В этом году в нем участвовали 70 учителей. Лучших молодых специалистов выбирали среди педагогов школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций.
- По итогам конкурсных испытаний финалистами стали учитель русского языка и литературы краснодарской гимназии № 33 Ольга Эпп, педагог Станции юных туристов Ленинградского района Владимир Медведев и преподаватель Краснодарского педагогического колледжа Нина Фоменко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве образования.
Победители награждены дипломами и ценными подарками.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани объявили имя победителя профессионального конкурса «Воспитатель года-2020». Им стала педагог детского сада №41 из Тимашевского района Анастасия Быстрюкова. Теперь она представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе.
ИСТОЧНИК KP.RU