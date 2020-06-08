2020-06-08T15:29:00+03:00
Общество

Кубанские полицейские помогли экстренно доставить в больницу женщину с приступом

Медики отметили, что пациентке это помогло выжить
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.мвд.рфФото: 23.мвд.рф
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Ситуация разворачивалась в Староминском районе. Две соседки ехали с рынка домой. Вдруг пассажирке стало плохо. Водитель быстро сориентировалась и попросила помощи полицейских на посту ДПС.

- К капитану полиции Вячеславу Кимлачу и старшему лейтенанту полиции Владимиру Клипаню, которые несли службу в составе экипажа ДПС на временном посту, подъехала женщина на ВАЗ-2110 и попросила помощи. Она рассказала, что ее 56-летней соседке стало плохо с сердцем и её срочно нужно отвезти в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дороги были сильно перегружены и правоохранители решили сопроводить машину с пострадавшей к лечебному учреждению. Там они передали женщину медикам.

- Оперативные действия полицейских помогли оказать неотложную помощь, приступ удачно купирован, - отметили врачи.

Сейчас женщина идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как на Кубани второклассница спасла трехлетнюю девочку из пожара. Дом загорелся, а родители малышки спали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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