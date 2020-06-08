2020-06-08T16:46:52+03:00
Происшествия

«Есть пострадавшие»: в центре Тимашевска загорелась газовая труба

Столб огня был высотой 5 метров
Евсей НАЙДА
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В центре Тимашевска загорелась газовая труба.В центре Тимашевска загорелась газовая труба.
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Видеозапись с полыхающей землей опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как огромные языки пламени пробиваются сквозь землю наружу, поднимаясь над поверхностью на пять метров. Удивленные происходящим очевидцы не могли понять, что же горит на самом деле. Позже стало понятно, что огнем охватило газовую трубу.

- Произошло возгорание газовой трубы в районе 11 школы. На данный момент ведутся ремонтные работы, ситуация под контролем. Все специализированные службы на месте, - заявил мэр Тимашевска Николай Панин.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС региона, в 15:37 на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре. Спустя минуту к месту возгорания были направлены силы и средства пожарного подразделения.

- В 15:46 по прибытию установлено, что произошла разгерметизация газовой трубы с последующим возгоранием на общей площади 5 кв. м, - говорят в ведомстве. - В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

В 15:48 огонь удалось ликвидировать. К сожалению, в результате ЧП есть пострадавшие.

В центре Тимашевска загорелась газовая труба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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