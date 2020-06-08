2020-06-08T17:03:58+03:00
Происшествия

На нужды школы: на Кубани директор учебного заведения отбирала премии у педагогов

На нее завели уголовное дело
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Директору придется ответить за свой обман.Директору придется ответить за свой обман.Фото: Сергей МОРКОВКИН
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В поборах уличили директора школы в Отрадненском районе. В течение года она незаконно начислила премии работникам, а потом настойчиво предложила педагогам отдать часть денег, якобы на нужды учебного заведения. Педагоги вынуждены были подчиниться. Правда, выплаты пошли в карман предприимчивому директору.

- Полученными таким образом денежными средствами в сумме более 200 тысяч рублей женщина распорядилась по своему усмотрению, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В итоге в отношении 35-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняют в краевом главке.

Дело уже направили в суд. Директору школы грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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