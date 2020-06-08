На нужды школы: на Кубани директор учебного заведения отбирала премии у педагогов
В поборах уличили директора школы в Отрадненском районе. В течение года она незаконно начислила премии работникам, а потом настойчиво предложила педагогам отдать часть денег, якобы на нужды учебного заведения. Педагоги вынуждены были подчиниться. Правда, выплаты пошли в карман предприимчивому директору.
- Полученными таким образом денежными средствами в сумме более 200 тысяч рублей женщина распорядилась по своему усмотрению, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В итоге в отношении 35-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
- На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняют в краевом главке.
Дело уже направили в суд. Директору школы грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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