2020-06-08T18:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда курорты Кубани возобновят свою работу после карантина

Администрации региона составила поэтапный план выхода туротрасли из ограничений
Евгения СОРОКА
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Фото: минкурортов Краснодарского краяФото: минкурортов Краснодарского края
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Эпидситуация в Краснодарском крае остается под контролем санитарных врачей. Из хороших новостей - новых мощных вспышек заболеваний в районах нет.

Напомним, с 1 июня отдыхающих начали принимать порядка 200 санаториев, а с 6-го числа на побережье открылись набережные, стали доступны парки и скверы, распахнули свои двери летние кафе. Постепенно для отдыхающих заработают пляжи - сейчас открыты 28.

Как стало известно, у администрации края уже есть поэтапный план выхода отрасли из ограничений. Курорты уже сейчас готовы работать в полную силу. Но точная дата открытия с будет зависеть от уровня заболеваемости.

– Исходя из сложившейся санэпидобстановки, ни одна детская здравница в регионе еще не может работать, но вместе с тем все здравницы готовятся к принятию ребят, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. – Будем реалистами – ощутимого улучшения эпидобстановки на Кубани пока нет.

По словам главы Краснодарского края, ежедневный прирост заболевших (от 80 до 90 новых случаев ежедневно - Авт.) пока не позволяет перейти на следующий этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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