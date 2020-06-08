При тушении пожара в Новороссийске спасли двух человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:53:38+03:00

Сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают причины возгорания.

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось в понедельние, 8 июня. На улице Арского в городе-герое загорелась пристройка к жилому дому. Когда очевидцы увидели черный дым, то набрали телефон пожарных.

- Спасатели прибыли на место происшествия в 18:31, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как оказалось, охвачено огнем было 40 квадратных метров площади. Из пристройки огнеборцы успели спасти двух человек.

- Было подано два ствола «Б», работало два звена газодымозащитников, - говорят в краевом ГУ МЧС. - В тушении задействовали 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Пожар локализовали в 18:33. Открытое горение удалось ликвидировать в 18:45. Полностью огонь потушили в 19:05.

Сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU