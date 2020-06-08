2020-06-08T19:52:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Известный шахматист Владимир Крамник передал больницам Туапсинского района средства защиты почти на 1,5 миллиона рублей

Деньги были собраны во время благотворительного турнира
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Шахматист Владимир Крамник.Шахматист Владимир Крамник.
Изменить размер текста:

Многие медучреждения Краснодарского края в этот непростой период получают помощь от бизнесменов. Они безвозмездно дарят то, в чем сейчас так нуждаются врачи и медсестры, - средства защиты. Накануне такая благотворительную помощь поступила в Туапсинский район. Прислал ее экс-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

Сам гроссмейстер родом из Туапсе, потому и решил помочь родному городу.

- Владимир Крамник передал средства защиты для медиков двум больницам и станции «Скорой помощи» муниципалитета, - говорят в пресс-службе Туапсинского района.

600 защитных комбинезонов, 120 респираторов и маски отправили в районную больницу № 1 в Туапсе. В общей сложности помощь вышла на сумму около 1,4 миллиона рублей.

- 150 защитных костюмов и 150 респираторов передали больнице № 2 в поселке Новомихайловском, - добавляют в администрации муниципалитета. - А для «Скорой помощи» приобретено более 30 тысяч штук одноразовых перчаток и масок.

Как стало известно, средства защиты приобретены на деньги, собранные во время благотворительного турнира, в котором участвовали сильнейшие шахматисты страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие пляжей в Геленджике в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
В Краснодаре на две недели изменится график движения троллейбусов и автобусов
Известный шахматист Владимир Крамник передал больницам Туапсинского района средства защиты почти на 1,5 миллиона рублей
Власти Краснодара озвучили предварительные итоги голосования по иллюминации на Красной
Вениамин Кондратьев о причине продления карантина: Будем реалистами, ощутимого улучшения эпидобстановки нет
При тушении пожара в Новороссийске спасли двух человек
Стало известно, когда курорты Кубани возобновят свою работу после карантина
На нужды школы: на Кубани директор учебного заведения отбирала премии у педагогов
«Есть пострадавшие»: в центре Тимашевска загорелась газовая труба
Кубанские полицейские помогли экстренно доставить в больницу женщину с приступом
На Кубани выбрали лучших молодых педагогов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Банк УРАЛСИБ открыл дополнительный офис в Геленджике по новому адресу
Центры занятости Кубани начали прием граждан
В Сочи вновь предупреждают об аномальной жаре
ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля
Автошколы Краснодара из-за тяжелой ситуации устроят флешмоб
В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу