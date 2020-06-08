Известный шахматист Владимир Крамник передал больницам Туапсинского района средства защиты почти на 1,5 миллиона рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:52:12+03:00

Деньги были собраны во время благотворительного турнира

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Многие медучреждения Краснодарского края в этот непростой период получают помощь от бизнесменов. Они безвозмездно дарят то, в чем сейчас так нуждаются врачи и медсестры, - средства защиты. Накануне такая благотворительную помощь поступила в Туапсинский район. Прислал ее экс-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

Сам гроссмейстер родом из Туапсе, потому и решил помочь родному городу.

- Владимир Крамник передал средства защиты для медиков двум больницам и станции «Скорой помощи» муниципалитета, - говорят в пресс-службе Туапсинского района.

600 защитных комбинезонов, 120 респираторов и маски отправили в районную больницу № 1 в Туапсе. В общей сложности помощь вышла на сумму около 1,4 миллиона рублей.

- 150 защитных костюмов и 150 респираторов передали больнице № 2 в поселке Новомихайловском, - добавляют в администрации муниципалитета. - А для «Скорой помощи» приобретено более 30 тысяч штук одноразовых перчаток и масок.

Как стало известно, средства защиты приобретены на деньги, собранные во время благотворительного турнира, в котором участвовали сильнейшие шахматисты страны.

ИСТОЧНИК KP.RU