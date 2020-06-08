Вениамин Кондратьев о причине продления карантина: Будем реалистами, ощутимого улучшения эпидобстановки нет

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:01:45+03:00

Губернатор Краснодарского края рассказал, почему не все отели и гостиницы открыли курортный сезон

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев на днях продлил карантин в регионе до 21 июня. Правда, после 6 июня ряд ограничений, действовавших с 31 марта, был снят.

Так, жителям региона разрешили теперь гулять в парках, скверах и на набережных. На улицах больше не нужно носить защитные маски. Возобновили работу уличные кафе. Однако в Краснодарском крае по-прежнему запрещено передвигаться между муниципалитетами. А главное, приехать в Краснодарский край можно только по туристической путевке и с перечнем справок об отсутствии COVID-19.

- Давайте будем реалистами, - заявил Вениамин Кондратьев на совещании с аппаратом. - Количество инфицированных не снижается. Опасность заражения по-прежнему велика. А значит, говорить о существенном улучшении эпидобстановки, не приходится.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сезон начался пока только в тех здравницах, которые имеют медицинские лицензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU