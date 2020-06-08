Власти Краснодара озвучили предварительные итоги голосования по иллюминации на Красной

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:24:25+03:00

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Стали известны победители народного голосования за проект иллюминации, который появится на улице Красной в Краснодаре. Напомним, открытый конкурс стартовал 10 марта. Предложить свой вариант подсветки мог любой желающий. Единственное, автор должен был учесть некоторые требования: освещение не должно доминировать над улицей, а подчеркивать ее исторический характер.

- До 1 апреля мы получили 13 конкурсных работ. После этого разместили форму для голосования, - сказала главный архитектор города Наталья Машталир. - Победители народного голосования - авторы № 7 и 12.

Еще один вариант, за который горожане отдали больше всего голосов. Фото: krd.ru

В голосовании поучаствовали более семи тысяч человек. Но пока итоги лишь предварительные. Решение не принято, поскольку поступали заявки о том, чтобы продлить конкурс.

Судьбу иллюминации на ул. Красной в Краснодаре обсудят на худсовете. Заседание экспертов планируется на следующей неделе. Кроме того, прежде, чем выберут победителя, власти определят, на сколько сложна техническую часть, а также, сколько потребуется денег, чтобвы воплотить проект в жизнь.

Напомним, перетяжки со светящимися шарами сняли с главной улицы города еще весной. А все из-за того, что действующая иллюминация устарела. Специалистам приходилось чинить ее почти каждую неделю. Потому власти Краснодара решили обновить конструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU