2020-06-08T21:04:58+03:00
Общество

В Краснодаре на две недели изменится график движения троллейбусов и автобусов

Связано это с ремонтом
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Жителей Краснодара ждут изменения в работе общественного транспорта. Сразу у не скольких маршрутов троллейбусов и автобусов изменится график движения.

- Причиной корректировок стал ремонт дороги по улице Октябрьской на участке от Северной до Ленина, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Именно на этом отрезке будут идти работы ночью. Дорожники будут приводить в порядок проезжую часть с 22:40 до 05:30. С 8 по 24 июня будет действовать временная схема движения последних рейсов общественного транспорта.

КОНКРЕТНО

Отправление последних троллейбусов по маршруту:

«Двойка»: от ж/д вокзала – в 21:37, от ТЦ «Красная площадь» - в 20:53. В выходные дни – без изменений.

«Четверка»: от ж/д вокзала - 22:11 (рабочие дни), 22:08 (выходные дни);

от Круговой - 21:29 (рабочие дни), 21:28 (выходные дни).

«Шестерка»: от ж/д вокзала - 22:18 (по будням), 22:15 (выходные дни), от Бальнеолечебницы - 21:45 (рабочие дни), 21:44 (по субботам и воскресеньям).

«Восьмерка»: в рабочие дни – без изменений. От ж/д вокзала - 22:18; - от Юбилейного - 21:42.

«Десятка»: от кинотеатра «Аврора»: 21:25 (рабочие дни), 21:30 (выходные дни);

- от автовокзала «Южный» до депо №1: 22:09 (рабочие дни), 22:12 (по субботам и воскресеньям).

«Двенадцатый»: от Благоева - в 21:37 (рабочие дни), 21:28 (выходные дни);

- от стадиона «Кубань»: 21:25 (рабочие дни), 21:38 (по субботам и воскресеньям).

«Пятнадцатый»: от ж/д вокзала: 22:10 (в рабочие дни), 22.14 (в выходные дни);

- от ул. Домбайской: в 21:21 (в рабочие дни), 21:30 (по субботам и воскресеньям).

Отправление последних автобусов по маршруту:

№2Е: В выходные дни автобусы будут ехать по улица Красной.

«Девятка»: после 21:40 машины последуют от Бальнеолечебницы до автовокзала «Южный» по Красной, далее - Мира, Октябрьская и обратно тем же маршрутом.

От Бальнеолечебницы последняя машина отправляется в 21:31 (в рабочие дни) и в 21:17 (в выходные дни). От автовокзала «Южный» в 22:15 (в рабочие дни), в 22:06 (по субботам и воскресеньям).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие пляжей в Геленджике в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
В Краснодаре на две недели изменится график движения троллейбусов и автобусов
Известный шахматист Владимир Крамник передал больницам Туапсинского района средства защиты почти на 1,5 миллиона рублей
Власти Краснодара озвучили предварительные итоги голосования по иллюминации на Красной
Вениамин Кондратьев о причине продления карантина: Будем реалистами, ощутимого улучшения эпидобстановки нет
При тушении пожара в Новороссийске спасли двух человек
Стало известно, когда курорты Кубани возобновят свою работу после карантина
На нужды школы: на Кубани директор учебного заведения отбирала премии у педагогов
«Есть пострадавшие»: в центре Тимашевска загорелась газовая труба
Кубанские полицейские помогли экстренно доставить в больницу женщину с приступом
На Кубани выбрали лучших молодых педагогов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Банк УРАЛСИБ открыл дополнительный офис в Геленджике по новому адресу
Центры занятости Кубани начали прием граждан
В Сочи вновь предупреждают об аномальной жаре
ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля
Автошколы Краснодара из-за тяжелой ситуации устроят флешмоб
В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу