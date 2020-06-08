В Краснодаре на две недели изменится график движения троллейбусов и автобусов
Жителей Краснодара ждут изменения в работе общественного транспорта. Сразу у не скольких маршрутов троллейбусов и автобусов изменится график движения.
- Причиной корректировок стал ремонт дороги по улице Октябрьской на участке от Северной до Ленина, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.
Именно на этом отрезке будут идти работы ночью. Дорожники будут приводить в порядок проезжую часть с 22:40 до 05:30. С 8 по 24 июня будет действовать временная схема движения последних рейсов общественного транспорта.
КОНКРЕТНО
Отправление последних троллейбусов по маршруту:
«Двойка»: от ж/д вокзала – в 21:37, от ТЦ «Красная площадь» - в 20:53. В выходные дни – без изменений.
«Четверка»: от ж/д вокзала - 22:11 (рабочие дни), 22:08 (выходные дни);
от Круговой - 21:29 (рабочие дни), 21:28 (выходные дни).
«Шестерка»: от ж/д вокзала - 22:18 (по будням), 22:15 (выходные дни), от Бальнеолечебницы - 21:45 (рабочие дни), 21:44 (по субботам и воскресеньям).
«Восьмерка»: в рабочие дни – без изменений. От ж/д вокзала - 22:18; - от Юбилейного - 21:42.
«Десятка»: от кинотеатра «Аврора»: 21:25 (рабочие дни), 21:30 (выходные дни);
- от автовокзала «Южный» до депо №1: 22:09 (рабочие дни), 22:12 (по субботам и воскресеньям).
«Двенадцатый»: от Благоева - в 21:37 (рабочие дни), 21:28 (выходные дни);
- от стадиона «Кубань»: 21:25 (рабочие дни), 21:38 (по субботам и воскресеньям).
«Пятнадцатый»: от ж/д вокзала: 22:10 (в рабочие дни), 22.14 (в выходные дни);
- от ул. Домбайской: в 21:21 (в рабочие дни), 21:30 (по субботам и воскресеньям).
Отправление последних автобусов по маршруту:
№2Е: В выходные дни автобусы будут ехать по улица Красной.
«Девятка»: после 21:40 машины последуют от Бальнеолечебницы до автовокзала «Южный» по Красной, далее - Мира, Октябрьская и обратно тем же маршрутом.
От Бальнеолечебницы последняя машина отправляется в 21:31 (в рабочие дни) и в 21:17 (в выходные дни). От автовокзала «Южный» в 22:15 (в рабочие дни), в 22:06 (по субботам и воскресеньям).
ИСТОЧНИК KP.RU
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