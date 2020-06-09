В ЗСК вернулись к вопросу передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам

9 Июнь 2020 2020-06-08T21:07:47+03:00

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Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, в ходе которого депутаты подвели промежуточные итоги работы по подготовке мероприятий по передаче сельскими поселениями муниципальным районам полномочий по обеспечению населения услугами ЖКХ.

В декабре 2019 года был принят краевой закон «О внесении изменения в статью 2 Закона «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений». Он исключал из полномочий сельских поселений вопросы местного значения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. До этого в крае установлен переходный период, в течение которого необходимо решить вопросы передачи имущественного комплекса, просчитать финансовую нагрузку, которая ляжет на муниципальные районы.

По состоянию на 1 июня в 30 из 37 муниципальных районах разработали дорожные карты.

По данным комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, озвученным председателем комитета Сергеем Жиленко, в настоящее время муниципалитетами совместно с министерством ТЭК и ЖКХ проводится работа по вопросам передачи имущественного комплекса. При этом отмечаются проблемы при оформлении в собственность муниципального района имущества сельских поселений, предназначенного для выполнения данных полномочий. По многим объектам отсутствуют правоустанавливающие документы, техническая документация, требуется проведение работ по межеванию земельных участков, постановке их на государственный кадастр для оформления в муниципальную собственность районов, что предполагает значительные затраты средств местных бюджетов.

Юрий Бурлачко поручил профильным комитетам ЗСК проработать механизм отсрочки действия закона о передаче полномочий и имущественного комплекса.

К обсуждению данного вопроса депутаты планируют вернуться осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU