Открытие пляжей в Геленджике в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
Вслед за Сочи свои пляжи откроет еще один курорт. С 10 июня береговые линии станут доступны для туристов в Геленджике.
Все пляжи должны соответстовать требованиям Роспотребнадзора. Арендатор должен установить санитаи зеры. Раздевалки и душевые должны регулярно дезинфицировать. Обрабатывать после каждого использования обязаны и шезлонги. Сами лежаки должны находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
- В ближайшее время пройдут техническое освидетельствование 16 пляжей санаторно-курортных организаций, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Геленджика.
В первую очередь, откроются территории у моря, которые принадлежат здравницам. Из-за нынешней ситуацией с коронавирусом на пляжи будут допускаться только отдыхающие этих санаториев. Посторонним вход будет воспрещен.
КОНКРЕТНО
«КП» публикует полный список пляжей, который с 10 июня откроют для туристов.
- Это территории санаториев «Красная Талка», «Приморье», «Голубая волна», «Солнечная», а также «Голубая даль», «Жемчужина моря», «Сосновая роща», «Архипо-Осиповка» и «Надежда», - говорят в администрации курорта. - Остальные пляжи еще на стадии подготовки.
Что касается муниципальных пляжей, то все они проходят техническое освидетельствование ГИМС. Специалисты берут лабораторные пробы воды.
наличие санитаи зеров;
дезинфекция пляжного оборудования после каждого использования;
лежаки должны находится на расстоянии полутора метров друг от друга.
Следить за дистанциеи должны работники пляжа;
обязательная дезинфекция раздевалок и душевых.
ИСТОЧНИК KP.RU