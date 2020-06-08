2020-06-08T23:05:09+03:00
Туризм

Открытие пляжей в Геленджике в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать

Открытие пляжей в Геленджике в 2020 году после карантина ждут многие туристы
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации Геленджика.Фото: администрации Геленджика.
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Вслед за Сочи свои пляжи откроет еще один курорт. С 10 июня береговые линии станут доступны для туристов в Геленджике.

Все пляжи должны соответстовать требованиям Роспотребнадзора. Арендатор должен установить санитаи зеры. Раздевалки и душевые должны регулярно дезинфицировать. Обрабатывать после каждого использования обязаны и шезлонги. Сами лежаки должны находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

- В ближайшее время пройдут техническое освидетельствование 16 пляжей санаторно-курортных организаций, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Геленджика.

В первую очередь, откроются территории у моря, которые принадлежат здравницам. Из-за нынешней ситуацией с коронавирусом на пляжи будут допускаться только отдыхающие этих санаториев. Посторонним вход будет воспрещен.

КОНКРЕТНО

«КП» публикует полный список пляжей, который с 10 июня откроют для туристов.

- Это территории санаториев «Красная Талка», «Приморье», «Голубая волна», «Солнечная», а также «Голубая даль», «Жемчужина моря», «Сосновая роща», «Архипо-Осиповка» и «Надежда», - говорят в администрации курорта. - Остальные пляжи еще на стадии подготовки.

Что касается муниципальных пляжей, то все они проходят техническое освидетельствование ГИМС. Специалисты берут лабораторные пробы воды.

наличие санитаи зеров;

дезинфекция пляжного оборудования после каждого использования;

лежаки должны находится на расстоянии полутора метров друг от друга.

Следить за дистанциеи должны работники пляжа;

обязательная дезинфекция раздевалок и душевых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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