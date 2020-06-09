9 Июнь 2020 2020-06-09T07:18:16+03:00

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Центр Молодежного Инновационного Творчества Сочинского Государственного Университета получил грант от Фонда Содействия Инновациям на производство продукции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты ЦМИТа разработали многоразовую защитную маску, которая состоит из пластиковых креплений и сменных тканевых картриджей и удобное приспособление для открывания дверей, которое позволит не касаться руками поверхностей. Инновационные разработки уже оценили сотрудники Сочинского Государственного Университета.

- Мы изготовили пробную партию креплений для защитных масок, которые могут использоваться в течение всего дня, - рассказал наставник ЦМИТа Виталий Каргопольцев, - Преподавателям университета понравились наши приспособления. В многоразовых масках удобно добираться до работы в общественном транспорте. А специальные крюки для открывания дверей помогают избежать контакта с ручками входных дверей.

Фото: пресс-служба СГУ.

В перспективе планируется наладить производство крепежа, который позволит подогнать любую маску по размеру головы, и облегчит ее постоянное ношение. Так же в ЦМИТе налажено производство приспособлений в виде крюка, который позволит открывать двери без прямого контакта с ними.

К началу учебного года в ЦМИТе планируют изготовить большую партию продукции для предотвращения распространения корнавирусной инфекции, которая будет передана в образовательные учреждения города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU