«Обманули государство»: Четыре жительницы Кубани обналичили маткапитал на свои нужды
В Мостовском районе после рождения детей женщины договорились с третьими лицами якобы о покупке жилья за материнский капитал. Но при этом за вознаграждение собственники должны были отдать выплаты наличными.
- Женщины приобрели через посредников заведомо непригодное для проживания жильё. А потом предоставили в уполномоченные организации недостоверные сведения, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время в отношении четырех жительниц Кубани и трех их сообщников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб от их действий составил 1,7 млн рублей. Дело направлено в суд.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани вынесли приговор женщине, помогавшей обналичивать маткапитал. Ларисе Чарун суд назначил 2,2 года колонии и 200 тысяч штраф в пользу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU