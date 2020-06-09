«Обманули государство»: Четыре жительницы Кубани обналичили маткапитал на свои нужды

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:46:11+03:00

Теперь они обвиняются в мошенничестве

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В Мостовском районе после рождения детей женщины договорились с третьими лицами якобы о покупке жилья за материнский капитал. Но при этом за вознаграждение собственники должны были отдать выплаты наличными.

- Женщины приобрели через посредников заведомо непригодное для проживания жильё. А потом предоставили в уполномоченные организации недостоверные сведения, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время в отношении четырех жительниц Кубани и трех их сообщников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ущерб от их действий составил 1,7 млн рублей. Дело направлено в суд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани вынесли приговор женщине, помогавшей обналичивать маткапитал. Ларисе Чарун суд назначил 2,2 года колонии и 200 тысяч штраф в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU