На благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:05:18+03:00

На эти деньги приведут в порядок общественные территории

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В Динском районе запланировано благоустроить зоны отдыха в Васюринском, Пластуновском, Новотитаровском и Динском сельских поселениях.

- В Васюринской установят скамейки и малые архитектурные формы, уложат тротуарную плитку, а также озеленят территорию парка, в Пластуновской планируется провести озеленение, установить спортоборудование и малые архитектурные формы, в станице Новотитаровской установят детские площадки и малые архитектурные формы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы по благоустройству в сельских поселениях планируется завершить к 1 сентября.

Также ремонт уже провели в станице Динской. Здесь в Комсомольском парке установили детские игровые площадки, баскетбольную, спортивную, скейт-площадки, беговые дорожки, а также малые архитектурные формы и летнюю эстраду.

ИСТОЧНИК KP.RU