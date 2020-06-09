Детская школа искусств в Павловской получила новые музыкальные инструменты

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:31:03+03:00

Их приобрели в рамках нацпроекта «Культура»

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В школу искусств станицы Павловской привезли новый рояль, аккордеон, балалайку, домру, электронное пианино и флейты.

- До начала нового учебного года в классах теории появятся также мультимедийное оборудование и новые учебные материалы. Вместе с тем ожидаются поставки маримбы, валторны, фагота, скрипки и баяна, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства культуры.

Заниматься на инструментах учащиеся школы будут уже с 1 сентября.

Стоит отметить, что в 2020 году музыкальное оборудование получат еще 26 учреждений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2020 году проведут капремонт в 11 домах культуры, а также оснастят необходимым оборудованием 23 детские музыкальные и школы искусств.

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Его главная цель – увеличить на 15 процентов число посещений организаций культуры к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU