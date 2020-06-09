2020-06-09T10:38:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года увеличилось еще на 89 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 9 июня 2020 года
Евгения СОРОКА
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Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 9 июня 2020 годаПубликуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 9 июня 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В регионе вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года увеличилось на 89. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 4574 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

Отметим, что всего за последние сутки в России подтверждено 8 595 новых случаев коронавируса в разных регионах.

- Зафиксировано 171 летальный исход, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек.

Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница Краснодара умерла в больнице от коронавируса. У нее были ряд сопутствующих заболеваний, которые усложняют процесс лечения. А иногда делают его невозможным. Известно, что женщина страдала заболеваниями ЖКТ, гипертонической болезнь. Также у нее был сахарный диабет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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