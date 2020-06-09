2020-06-09T10:45:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года: среди заболевших - 9 детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Стали известны подробности о новых случаях заболевания на Кубани. Напомним, за последние сутки в крае выявили еще 89 зараженных, среди них 9 детей.

- Это два пятилетних ребенка в Краснодаре, - приводит обновленные данные региональный оперштаб. - Заболел также 13-летний, пятилетний и годовалый дети в Кавказском районе, двухлетний малыш в Северском районе и восьмилетний в Сочи.

Заразился также 11-летний ребенок в Кущевском и 16-летний подросток в Туапсинском районе. Самому старшему пациенту 89 лет.

За последние 24 часа зарегистрировано 19 случаев заражения в Краснодаре, 13 человек заболели в Кавказском районе, девять – в Тихорецком. Коронавирус также выявили у семи пациентов в сочинских больницах.

- По шесть новых случаев зафиксировано – в Гулькевичском и Белореченском районах, по пять – в Армавире и Тбилисском районе, по три – в Туапсе и Кущевском районе, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - Два пациента добавилось в Выселковском и Северском районах, по одному – в Кореновском, Калининском, Павловском, Крыловском, Красноармейском, Темрюкском, Курганинском, Апшеронском районах и Горячем Ключе.

С начала пандемии общее число заболевших в регионе достигло 4574.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 80,6, - говорят в оперштабе края.

За последние сутки скончались еще два человека.

3383 пациента уже выписаны домой, в том числе 72 человека за последние сутки.

- 24 пациента находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких в восьми медицинских учреждениях, – сообщили в минздраве Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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