Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года: среди заболевших - 9 детей
Стали известны подробности о новых случаях заболевания на Кубани. Напомним, за последние сутки в крае выявили еще 89 зараженных, среди них 9 детей.
- Это два пятилетних ребенка в Краснодаре, - приводит обновленные данные региональный оперштаб. - Заболел также 13-летний, пятилетний и годовалый дети в Кавказском районе, двухлетний малыш в Северском районе и восьмилетний в Сочи.
Заразился также 11-летний ребенок в Кущевском и 16-летний подросток в Туапсинском районе. Самому старшему пациенту 89 лет.
За последние 24 часа зарегистрировано 19 случаев заражения в Краснодаре, 13 человек заболели в Кавказском районе, девять – в Тихорецком. Коронавирус также выявили у семи пациентов в сочинских больницах.
- По шесть новых случаев зафиксировано – в Гулькевичском и Белореченском районах, по пять – в Армавире и Тбилисском районе, по три – в Туапсе и Кущевском районе, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - Два пациента добавилось в Выселковском и Северском районах, по одному – в Кореновском, Калининском, Павловском, Крыловском, Красноармейском, Темрюкском, Курганинском, Апшеронском районах и Горячем Ключе.
С начала пандемии общее число заболевших в регионе достигло 4574.
- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 80,6, - говорят в оперштабе края.
За последние сутки скончались еще два человека.
3383 пациента уже выписаны домой, в том числе 72 человека за последние сутки.
- 24 пациента находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких в восьми медицинских учреждениях, – сообщили в минздраве Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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