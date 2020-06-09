Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 9 июня скончались еще два человека

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:01:56+03:00

С начала пандемии в регионе погибло 46 человек с COVID-19

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За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 89 зараженных. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода.

Один из погибших, 38-летний житель Кропоткина. Мужчина ранее жаловался на кашель и сильную одышку. Кроме того, у него резко повысилась температура до 38.

- Мужчина, как оказалось, приехал из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. В тот же день был госпитализирован в Тихорецкую ЦРБ, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - После обследования у него был подтверждены коронавирус и двухсторонняя пневмония.

4 июня его состояние ухудшилось. Пациент уже не мог дышать самостоятельно, потому его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось.

Еще одной жертвой коронавируса стал 72-летний житель Геленджика. Он заболел 21 мая. В тот день у него подскочила температура до 39,5 градусов и сразу же появилась одышка.

- Скорая доставила его в инфекционную больницу Краснодара, - уточняют «КП» - Кубань» в краевом оперштабе. - Анализ на коронавирус был положительным.

Позднее из-за нарастания дыхательной недостаточности мужчину перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. С 31 мая он был подключен к ИВЛ, но в итоге организм справиться с инфекцией не смог.

С начала пандемии в Краснодарском крае погибло 46 человек с COVID-19. Среди тех, кто стал жертвами коронавируса, - врачи и работники больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU