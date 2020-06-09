В Краснодаре отремонтируют улицу Дунайскую

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:26:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На дороге по улице Дунайской в Краснодаре положат новое асфальтобетонное покрытие. К работам уже приступили.

- Ремонт дороги будет сделан от улицы Селезнёва до Новороссийской. Так как дога расположена в частном секторе, помимо ее ремонта планируется сделать удобными для жителей подъезды к домам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Дунайской также установят плиты под люки смотровых колодцев, дорожные бордюры и заменят дорожные знаки. Завершить ремонтные работы планируется до 20 июня этого года.

На улице Дунайской продолжили ремонтные работы начатые в этом районе краевого центра. В 2018 году здесь благоустроили территорию сразу нескольких многоквартирных домов. В последние несколько лет также отремонтировали улицы Уральскую и Новороссийскую.

ИСТОЧНИК KP.RU