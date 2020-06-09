В Крымском и Крыловском районах благоустраивают парки

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:46:58+03:00

Зоны отдыха обновят уже в этом году

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Реконструкция парков проводится в Киевском сельском поселении Крымского района и Новопашковском сельском поселении Крыловского района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На работы выделено 18 и 16 млн соответственно.

- В Киевском поселении планируют установить многофункциональную, спортивную и детскую площадки. А в Новопашковском поселении построят велодорожку и установят новый спортивный комплекс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году на Кубани благоустроили 387 придомовых и общественных территорий. В этом году планируется привести в порядок 316 объектов в 69 населенных пунктах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей. Здесь запланировано благоустроить зоны отдыха в Васюринском, Пластуновском, Новотитаровском и Динском сельских поселениях.

ИСТОЧНИК KP.RU