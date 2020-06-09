2020-06-09T11:46:58+03:00
Общество

В Крымском и Крыловском районах благоустраивают парки

Зоны отдыха обновят уже в этом году
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Реконструкция парков проводится в Киевском сельском поселении Крымского района и Новопашковском сельском поселении Крыловского района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На работы выделено 18 и 16 млн соответственно.

- В Киевском поселении планируют установить многофункциональную, спортивную и детскую площадки. А в Новопашковском поселении построят велодорожку и установят новый спортивный комплекс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году на Кубани благоустроили 387 придомовых и общественных территорий. В этом году планируется привести в порядок 316 объектов в 69 населенных пунктах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей. Здесь запланировано благоустроить зоны отдыха в Васюринском, Пластуновском, Новотитаровском и Динском сельских поселениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РНКБ одним из первых в Крыму предоставил клиентам сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания
В Кореновском районе построят раковую ферму
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
На Кубани распространили экстренное предупреждение по пожароопасности
В четырех районах Кубани детские сады открыли дежурные группы
Кубань увеличила экспорт вина в четыре раза
В селе под Сочи загорелся жилой дом
Сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая
В Комсомольском микрорайоне Краснодара расширят детский сад
Роспотребнадзор оценил качество морской воды в Краснодарском крае
В Сочи выявили объекты размещения, которые принимали туристов, нарушая карантин
Пьяный водитель на Infiniti протаранил магазин в Краснодаре
В Крымском и Крыловском районах благоустраивают парки
В Краснодаре отремонтируют улицу Дунайскую
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 9 июня скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года: среди заболевших - 9 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года увеличилось еще на 89 человек
Температура воды в Черном море 9 июня 2020: самая холодная вода в Анапе и Сочи
Детская школа искусств в Павловской получила новые музыкальные инструменты
На благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей
В ЗСК вернулись к вопросу передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам