В Сочи выявили объекты размещения, которые принимали туристов, нарушая карантин
В Сочи шесть объектов, которые принимали туристов, нарушая карантин обнаружили во время проведения рейда. В нем приняли участие мобильные группы министерства курортов края и представители муниципалитета.
Среди нарушитетей – кемпинг в Лазаревском районе.
- Владелец нарушил действующие ограничения и разместил автомобиль на территории своего кемпинга, хотя пока кемпинги в курортных территориях региона работать не могут. В ходе проверки в компетентные органы направлены материалы для принятия решения о наложении штрафа и приостановки деятельности кемпинга на 90 дней, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кроме того, по информации министерства курортов, были выявлены еще пять средств размещения, работающих с нарушениями существующих ограничений. Постояльцев заселяли без командировочных удостоверений. В отношении данных баз приема материалы направлены в Роспотребнадзор и полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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