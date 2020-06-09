В Сочи выявили объекты размещения, которые принимали туристов, нарушая карантин

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:02:00+03:00

Шесть кемпингов и отелей было обнаружено во время рейда

Изменить размер текста: A A

В Сочи шесть объектов, которые принимали туристов, нарушая карантин обнаружили во время проведения рейда. В нем приняли участие мобильные группы министерства курортов края и представители муниципалитета.

Среди нарушитетей – кемпинг в Лазаревском районе.

- Владелец нарушил действующие ограничения и разместил автомобиль на территории своего кемпинга, хотя пока кемпинги в курортных территориях региона работать не могут. В ходе проверки в компетентные органы направлены материалы для принятия решения о наложении штрафа и приостановки деятельности кемпинга на 90 дней, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме того, по информации министерства курортов, были выявлены еще пять средств размещения, работающих с нарушениями существующих ограничений. Постояльцев заселяли без командировочных удостоверений. В отношении данных баз приема материалы направлены в Роспотребнадзор и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU