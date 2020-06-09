В Комсомольском микрорайоне Краснодара расширят детский сад

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:57:17+03:00

Он станет в два раза больше

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В Краснодаре ведутся строительные работы на территории детского сада № 138 в Комсомольском микрорайоне. Дополнительный корпус к саду появится на улице Молодёжной, 2. Ремонт идет в здании, которое пустовало больше 10 лет.

- В обновлённом корпусе откроют 10 групп, которые будут посещать не менее 180 воспитанников. Планируется, что в новом корпусе откроются сразу четыре ясельные группы, это поможет существенно улучшить ситуацию с местами для детей в этом районе города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Строители уже завершили демонтажные работы внутри здания. Сейчас обустраивают перегородки на втором этаже, прокладывают внутренние инженерные коммуникации, бетонируют полы, делают остекление.

Капитальный ремонт власти планируют завершить до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU