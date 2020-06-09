2020-06-09T13:20:46+03:00
Общество

Сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая

Это связано с заморозками и засухой
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В краевой столице, как и по всей Кубани, аграрии готовятся к уборке урожая. В Краснодаре планируется смолотить посевы на 25 тысячах га полей. При этом засуха и заморозки, по данным специалистов, приведут в разных хозяйствах к потере до 30% урожая.

- Из-за непогоды в марте-апреле были повреждены порядка 10% посевов. Ситуацию улучшили осадки в мае. Тем не менее, потери урожая в разных хозяйствах кубанской столицы могут составить от 10 до 30%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что по урожайности зерновых, овощей и плодов Краснодар находится в числе лидеров среди городов и районов Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала про засуху. В Краснодарском крае наблюдается недостаток влаги в почве. В Гидромецентре России погоду в регионе назвали потенциально опасной и предупредили, что почвенная засуха сохранится до 10 июня. Также метеорологи добавили, что дожди могут прийти в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РНКБ одним из первых в Крыму предоставил клиентам сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания
В Кореновском районе построят раковую ферму
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
На Кубани распространили экстренное предупреждение по пожароопасности
В четырех районах Кубани детские сады открыли дежурные группы
Кубань увеличила экспорт вина в четыре раза
В селе под Сочи загорелся жилой дом
Сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая
В Комсомольском микрорайоне Краснодара расширят детский сад
Роспотребнадзор оценил качество морской воды в Краснодарском крае
В Сочи выявили объекты размещения, которые принимали туристов, нарушая карантин
Пьяный водитель на Infiniti протаранил магазин в Краснодаре
В Крымском и Крыловском районах благоустраивают парки
В Краснодаре отремонтируют улицу Дунайскую
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 9 июня скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года: среди заболевших - 9 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года увеличилось еще на 89 человек
Температура воды в Черном море 9 июня 2020: самая холодная вода в Анапе и Сочи
Детская школа искусств в Павловской получила новые музыкальные инструменты
На благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей
В ЗСК вернулись к вопросу передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам