Сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:20:46+03:00

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В краевой столице, как и по всей Кубани, аграрии готовятся к уборке урожая. В Краснодаре планируется смолотить посевы на 25 тысячах га полей. При этом засуха и заморозки, по данным специалистов, приведут в разных хозяйствах к потере до 30% урожая.

- Из-за непогоды в марте-апреле были повреждены порядка 10% посевов. Ситуацию улучшили осадки в мае. Тем не менее, потери урожая в разных хозяйствах кубанской столицы могут составить от 10 до 30%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что по урожайности зерновых, овощей и плодов Краснодар находится в числе лидеров среди городов и районов Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала про засуху. В Краснодарском крае наблюдается недостаток влаги в почве. В Гидромецентре России погоду в регионе назвали потенциально опасной и предупредили, что почвенная засуха сохранится до 10 июня. Также метеорологи добавили, что дожди могут прийти в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU