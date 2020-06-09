2020-06-09T13:19:33+03:00
Общество

В селе под Сочи загорелся жилой дом

Пожарные в течение получаса боролись с пламенем
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В селе под Сочи загорелся жилой дом. Фото ВК "ЧП Сочи"В селе под Сочи загорелся жилой дом. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Сухая погода и более чем 30-градусная жара, установившиеся в последние несколько дней в Сочи, становятся дополнительным факторм повышенной пожароопасности.

Доказательством тому служит происшествие в селе Верхневеселом в Адлерском районе курорта, где утром 9 июня загорелся двужэтажный жилой дом.

Пламя около 8 утра быстро охватило 150 квадратных метров здания. Огонь и дым были видны за несколько километров.

К счастью, пожарные бригады сумели оперативно прибыть на место и приступить к тушению.

Специалистам МЧС понадобилось около получаса, чтобы полностью справиться с огнем.

- К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 12 человек и 4 единицы техники от МЧС России 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Так же было подано 2 ствола «Дельта», работало 1 звена газодымозащитников,- говорится в сообщении ГУ МЧС по краю.

Из горящего дома были благополучно эвакуированы двое его жильцов. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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