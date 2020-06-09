В четырех районах Кубани детские сады открыли дежурные группы

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:35:09+03:00

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В Краснодарском крае начали поэтапно открывать детские сады. Дежурные группы организованы в Армавире, Динском, Каневском и Крыловском районах.

- 25 групп открыты в 16 детских садах края. Сегодня их посещают 154 ребенка. Другие муниципалитеты тоже готовятся в приему детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что первоочередно в дежурные группы принимают детей работников экстренных оперативных служб и медработников, а также детей из неполных семей. Чтобы подать заявку, нужно отправить документы на адрес электронной почты детского сада.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу в 18 дошкольных муниципальных учреждениях. В двух детских садах краевого центра откроют по три дежурные группы, ещё в 16 дошкольных образовательных учреждениях — по две.

ИСТОЧНИК KP.RU