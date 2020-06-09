2020-06-09T14:35:09+03:00
Общество

В четырех районах Кубани детские сады открыли дежурные группы

Воспитанников принимают 16 дошкольных учреждений
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае начали поэтапно открывать детские сады. Дежурные группы организованы в Армавире, Динском, Каневском и Крыловском районах.

- 25 групп открыты в 16 детских садах края. Сегодня их посещают 154 ребенка. Другие муниципалитеты тоже готовятся в приему детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что первоочередно в дежурные группы принимают детей работников экстренных оперативных служб и медработников, а также детей из неполных семей. Чтобы подать заявку, нужно отправить документы на адрес электронной почты детского сада.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу в 18 дошкольных муниципальных учреждениях. В двух детских садах краевого центра откроют по три дежурные группы, ещё в 16 дошкольных образовательных учреждениях — по две.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РНКБ одним из первых в Крыму предоставил клиентам сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания
В Кореновском районе построят раковую ферму
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
На Кубани распространили экстренное предупреждение по пожароопасности
В четырех районах Кубани детские сады открыли дежурные группы
Кубань увеличила экспорт вина в четыре раза
В селе под Сочи загорелся жилой дом
Сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая
В Комсомольском микрорайоне Краснодара расширят детский сад
Роспотребнадзор оценил качество морской воды в Краснодарском крае
В Сочи выявили объекты размещения, которые принимали туристов, нарушая карантин
Пьяный водитель на Infiniti протаранил магазин в Краснодаре
В Крымском и Крыловском районах благоустраивают парки
В Краснодаре отремонтируют улицу Дунайскую
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 9 июня скончались еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года: среди заболевших - 9 детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 июня 2020 года увеличилось еще на 89 человек
Температура воды в Черном море 9 июня 2020: самая холодная вода в Анапе и Сочи
Детская школа искусств в Павловской получила новые музыкальные инструменты
На благоустройство в Динском районе направили более 119 млн рублей
В ЗСК вернулись к вопросу передачи полномочий в сфере ЖКХ от поселений районам