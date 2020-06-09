2020-06-09T14:35:50+03:00
Общество

На Кубани распространили экстренное предупреждение по пожароопасности

На Кубани распространили экстренное предупреждение по пожароопасности
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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В МЧС предупреждают о высокой пожарной опасности на Кубани. Неблагоприятное явление во всех районах края - в 41 муниципальном образовании действует особый противопожарный режим.

- На территории Краснодарского края объявлен 4 и 5 класс пожарной безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Высокая пожароопасность, по данным спасателей, сохранится до 10 июня. В связи с ситуацией в муниципалитетах созданы оперативные группы по выявлению нарушений требований пожарной безопасности. Они контролируют, чтобы в районах не было палов сухой травы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что засуха в регионе сказалась на будущем урожае. Так, сельхозпредприятия Краснодара могут потерять до 30% урожая. В Гидромецентре России погоду в регионе назвали потенциально опасной и предупредили, что почвенная засуха, так как и высокая пожароопасность, сохранится до 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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