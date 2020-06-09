В Кореновском районе построят раковую ферму

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:57:10+03:00

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Администрация Кореновска заключила с инвесторами пять соглашений на 2 млрд рублей. Такие результаты были достигнуты за три месяца.

- В хуторе Пролетарский планируется построить ферму по выращиванию в искусственных прудах австралийского красноклешневого рака. Также расширят помещения кореновского молочно-консервного комбината. Еще три соглашения заключены с компаниями пищевой промышленности по строительству оросительных систем в овощеводческих хозяйствах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в крае с начала 2020 года подписано 98 протоколов о намерениях на сумму 33,2 млрд рублей.

Ранее «Комсмолка» сообщала, что в хуторе Шевченко Тбилисского района достаивают шоколадную фабрику. Это тоже инвестпроект. Сумма вложений в строительство достигла 180 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU