2020-06-09T14:57:10+03:00
Общество

В Кореновском районе построят раковую ферму

Всего муниципалитет заключил пять инвестсоглашений
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Администрация Кореновска заключила с инвесторами пять соглашений на 2 млрд рублей. Такие результаты были достигнуты за три месяца.

- В хуторе Пролетарский планируется построить ферму по выращиванию в искусственных прудах австралийского красноклешневого рака. Также расширят помещения кореновского молочно-консервного комбината. Еще три соглашения заключены с компаниями пищевой промышленности по строительству оросительных систем в овощеводческих хозяйствах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в крае с начала 2020 года подписано 98 протоколов о намерениях на сумму 33,2 млрд рублей.

Ранее «Комсмолка» сообщала, что в хуторе Шевченко Тбилисского района достаивают шоколадную фабрику. Это тоже инвестпроект. Сумма вложений в строительство достигла 180 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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