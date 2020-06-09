РНКБ одним из первых в Крыму предоставил клиентам сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:02:55+03:00

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РНКБ Банк установил на территории Республики Крым и г.Севастополя новые устройства самообслуживания с возможностью проведения валютно-обменных операций (прием наличной валюты). Банк с целью исключения удорожания услуг для клиентов приобрел новые модели банкоматов с замкнутым циклом оборота наличных, которые совместили весь функционал – выдача наличных, осуществление любых платежей наличным и безналичным способом, сдача выручки юридическими лицами, возможностью проведения платежей с использованием QR-кодов и приемом наличной валюты от клиентов.

С мая текущего года уже около 350 устройств осуществляют прием наличной валюты, с помощью которых проведено уже более 3 500 валютно-обменных транзакций. До конца года планируется увеличить количество данных терминалов до 500 штук.

- Для РНКБ очень важны комфорт и удобство клиентов, которые должны иметь возможность пользоваться всеми банковскими продуктами и услугами в том числе и вне офисов, поэтому банк предоставляет своим клиентам возможность использования самых современных технологий, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.- Сегодня количество банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ насчитывает в общей сложности более 2000 устройств, в которых производятся около 4,8 млн финансовых операций в месяц. В их числе оплата коммунальных платежей и пополнение счетов мобильных телефонов, изменение PIN-кода карты, восстановление паролей для входа в интернет-банк и мобильное приложение (16+) и пр.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.