Отомстил за пощечину: в Адыгее мужчину обвиняют в покушении на убийство знакомого

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:07:19+03:00

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Все произошло еще 10 февраля 2020 года в адыгейском поселке Гончарка. Здесь в одном из домов на улице Железнодорожной застолье чуть не закончилось трагедией.

28-летний мужчина со своей супругой был в гостях у знакомых, они выпивали употреблял алкогольные напитки. В какой-то момент, между приятелями началась словесная перепалка.

Во время ссоры 25-летний парень дал оплеуху знакомому. После этого семья засобиралась домой. Уже там обидевшийся мужчина взял кухонный нож и вернулся обратно.

- Злоумышленник нанес знакомому не меньше 12 ударов ножом в область головы, шеи и туловища, после чего с места происшествия скрылся, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Правда, парень выжил. Его сожительница вызвала на место знакомых, которые на автомобиле отвезли его в больницу.

- Благодаря грамотной работе сотрудников правоохранительных органов фигуранта удалось задержать в Усть-Лабинском районе в кратчайшие сроки, - уточняют в СУ СК по Адыгее.

28-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство знакомого. Совсем скоро он предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU