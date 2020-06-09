Новая школа на 800 мест в Сочи откроется через 2 года
Мэр Сочи посетил стройплощадку на Мамайке. Своей школы в этом микрорайоне с почти 40-тысячным населением не было еще никогда.
Местным детям приходится ездить на учёбу за 8-10 километров, ближе к центру города.
Школа на 800 мест появится к осени 2022 года на месте бывшего пионерлагеря «Ласточка».
На участке площадью около 30 тысяч квадратных метров будет создан еще и летний детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания.
Согласно проекту, школа будет трехэтажной и состоять из восьми корпусов, соединенных между собой переходами. Рядом, на 2 тысячах квадратных метров расположится спорткомплекс с современным искусственным покрытием, тренажёрами и баскетбольной площадкой.
Сейчас здесь ведутся грунтовые и бетонные работы, строители занимаются установкой свай и подпорных стен.
- Это грандиозный и очень значимый для всех сочинцев проект. Еженедельно вместе с прокурором города мы будем контролировать ход всех работ, никаких срывов по срокам быть не должно, - подчеркнул Алексей Копайгородский.
ИСТОЧНИК KP.RU