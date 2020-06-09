2020-06-09T16:20:18+03:00
Общество

Новая школа на 800 мест в Сочи откроется через 2 года

Это станет крупным событием для огромного микрорайона курорта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи идет строительство школы на 800 мест. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи идет строительство школы на 800 мест. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Мэр Сочи посетил стройплощадку на Мамайке. Своей школы в этом микрорайоне с почти 40-тысячным населением не было еще никогда.

Местным детям приходится ездить на учёбу за 8-10 километров, ближе к центру города.

Школа на 800 мест появится к осени 2022 года на месте бывшего пионерлагеря «Ласточка».

На участке площадью около 30 тысяч квадратных метров будет создан еще и летний детский оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания.

Согласно проекту, школа будет трехэтажной и состоять из восьми корпусов, соединенных между собой переходами. Рядом, на 2 тысячах квадратных метров расположится спорткомплекс с современным искусственным покрытием, тренажёрами и баскетбольной площадкой.

Сейчас здесь ведутся грунтовые и бетонные работы, строители занимаются установкой свай и подпорных стен.

- Это грандиозный и очень значимый для всех сочинцев проект. Еженедельно вместе с прокурором города мы будем контролировать ход всех работ, никаких срывов по срокам быть не должно, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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