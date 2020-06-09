Владимир Путин поддержит донского губернатора на выборах

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:31:18+03:00

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9 июня состоялась встреча президента России и губернатора Ростовской области по видеосвязи. Василий Голубев отметил, что срок его полномочий на посту руководителя региона подходит к концу. Официально он истекает в сентябре 2020 года.

Как сообщает «КП» - Ростов», Василий Голубев попросил президента поддержать его кандидатуру на выборах.

- Полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора, - ответил Владимир Путин. - Я со своей стороны только желаю вам успехов.

Стоит отметить, что Василий Голубев занимает свою должность уже немало лет. Регионом он руководит с 2010 года. Депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. А в сентябре 2015-го Василий Голубев победил на выборах главы региона и, таким образом, продолжил работу на том же посту.

ИСТОЧНИК KP.RU