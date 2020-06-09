Ректор Сочинского Государственного университета расскажет о приемной кампании-2020 в прямом эфире

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:32:01+03:00

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Завтра, 10 июня в 15 часов состоится онлайн-встреча с ректором и деканами Сочинского государственного университета. Принять участие во встрече можно по ссылке.

В прямом эфире университетского YouTube канала ректор СГУ Галина Максимовна Романова и деканы факультетов расскажут об особенностях приема в университет, о направлениях подготовки, о преимуществах обучения, о возможностях трудоустройства студентов и ответят на вопросы абитуриентов и их родителей.

В этом году Сочинский Государственный Университет планирует принять более 2600 абитуриентов, из них – 682 на бюджетные места. Прием заявлений начнется 15 июня.

Приглашаем выпускников 9 и 11 классов и родителей принять участие в онлайн-встрече 10 июня в 15 часов. Подробная информация на сайте www.сгусочи.рф