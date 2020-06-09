Ректор Сочинского Государственного университета расскажет о приемной кампании-2020 в прямом эфире
Завтра, 10 июня в 15 часов состоится онлайн-встреча с ректором и деканами Сочинского государственного университета. Принять участие во встрече можно по ссылке.
В прямом эфире университетского YouTube канала ректор СГУ Галина Максимовна Романова и деканы факультетов расскажут об особенностях приема в университет, о направлениях подготовки, о преимуществах обучения, о возможностях трудоустройства студентов и ответят на вопросы абитуриентов и их родителей.
В этом году Сочинский Государственный Университет планирует принять более 2600 абитуриентов, из них – 682 на бюджетные места. Прием заявлений начнется 15 июня.
Приглашаем выпускников 9 и 11 классов и родителей принять участие в онлайн-встрече 10 июня в 15 часов. Подробная информация на сайте www.сгусочи.рф