2020-06-09T16:32:01+03:00
Экономика

Ректор Сочинского Государственного университета расскажет о приемной кампании-2020 в прямом эфире

Иван Егоров
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Фото: пресс-служба СГУ.Фото: пресс-служба СГУ.
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Завтра, 10 июня в 15 часов состоится онлайн-встреча с ректором и деканами Сочинского государственного университета. Принять участие во встрече можно по ссылке.

В прямом эфире университетского YouTube канала ректор СГУ Галина Максимовна Романова и деканы факультетов расскажут об особенностях приема в университет, о направлениях подготовки, о преимуществах обучения, о возможностях трудоустройства студентов и ответят на вопросы абитуриентов и их родителей.

В этом году Сочинский Государственный Университет планирует принять более 2600 абитуриентов, из них – 682 на бюджетные места. Прием заявлений начнется 15 июня.

Приглашаем выпускников 9 и 11 классов и родителей принять участие в онлайн-встрече 10 июня в 15 часов. Подробная информация на сайте www.сгусочи.рф

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Ректор Сочинского Государственного университета расскажет о приемной кампании-2020 в прямом эфире
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