Пляжи Новороссийска откроются, если разрешит Роспотребнадзор

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:12:09+03:00

Но пока такое решение не принято

Изменить размер текста: A A

Пляжи Новороссийска, всего их 10, пока закрыты на карантин. Официально купаться жителям и гостям Черноморского города нельзя. Из последних послаблений режима, связанного с угрозой распространения коронавируса, в силу вступили пока только прогулки по набережной и в парках. На городских пляжах по-прежнему можно встретить карантинный патруль.

- Мы готовим пляжи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - сообщил "КП" - Кубань" начальник отдела по туризму администрации Новороссийска Игорь Куликов. - Подаем документы.

Однако удастся ли возобновить работу мест для купаний в ближайшие две недели, сказать никто не берется.

Между тем, в Сочи уже открылись 20 пляжей. На подходе - Геленджик. Уже завтра, 10 июня, отдыхающим будет разрешен вход на галечный и песчаный берега бухты. Анапские пляжи пока тоже закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU