2020-06-09T19:02:49+03:00
Общество

В Краснодаре пять детсадов начнут работу после возвращения в муниципальную собственность

Сейчас там проводят ремонт
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации города.Фото: администрации города.
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Мэрия города продолжает возвращать здания, в которых когда-то были детские сады. В 90-х годах помещения передали различным службам и ведомствам, некоторые перешли частникам. Когда же встал вопрос о нехватке дошкольных учреждений, власти Краснодара активно занялись переговорами. Администрация намерена вернуть объекты муниципалитету и возобновить в них работу детсадов.

- Это эффективное дополнение к существующей масштабной программе по строительству новых дошкольных учреждений и капитальному ремонту существующих, - сказал градоначальник Евгений Первышов.

Стоит сказать, что на данный момент властям удалось вернуть здание бывшего детского сада на улице Рылеева, 356. Без ребятни он остался еще в 2016 году. Сначала появились слухи, что там может появиться многоэтажка. Но позже выяснилось, что дошкольное учреждение находилось в введении Министерства обороны, частично территорию занимала Военная комендатура Краснодарского гарнизона. На данный момент, когда здание уже перешло обратно в муниципальную собственность, там началась подготовка к капитальному ремонту.

Кроме того, возвращены здания детского сада «Альтаир» в границах улиц Октябрьской — Рашпилевской — Советской — Комсомольской, еще одного дошкольного учреждения по улице Молодежной, 2. Вернули и помещения «Колокольчика» по улице Дзержинского, 22/1.

- К капитальному ремонту готовится детсад № 191 на Гидростроителей, 41, - уточняют в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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