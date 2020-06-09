2020-06-09T17:56:23+03:00
Общество

В Анапе стартовал сезон фонтанов

Полюбоваться водными гейзерами можно в любое время
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Анапы.Фото: администрации Анапы.
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Фонтаны на курорте должны были запустить еще весной. Но их не включили из-за того, что на Кубани начал распространяться коронавирус. В итоге большинство парков и набережных закрыли, а водные сооружения по-прежнему остались законсервированными. Но после введенных послаблений коммунальщики начали проверять фонтаны и запускать их.

На данный момент в Анапе работают светомузыкальный комплекс около мэрии, а также фонтаны на бульваре Евскина и в парке «Ореховая роща».

- Кроме того, до конца дня заиграет струями «Сердце влюбленных» на бульваре Гудовича, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Анапы. - А в ближайшие дни запустят фонтан около памятника Ленину и еще один - рядом с «Парк-Отелем».

Посетить зоны отдыха жители и гости курорта могут в любое время. Правда, власти Анапы просят людей соблюдать дистанцию, если вдруг захочется полюбоваться фонтанами. Напомним, запрет на купание действовал еще до коронавируса – за это можно схлопотать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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