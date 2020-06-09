28-летний парень на спортивной BMW не справился с управлением и погиб, улетев в кювет

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:33:47+03:00

28-летний парень не справился с управлением и съехал с дороги.

Машина перевернулась после того, как слетела с дороги

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Страшное ДТП в Краснодарском крае произошло несколько дней назад. Молодой человек из Тимашевского района ехал по одной из городских улиц в районе промзоны, что на окраине населённого пункта.

Он ехал на БМВ, не справился с управлением, слетел с проезжей части и опрокинулся в кювете, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

В результате ДТП парень получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Как пояснили «Комсомолке» в ОМВД по Тимашевскому району, в настоящее время идет следствие.

По факту произошедшего проводится проверка, материал передан в следственный отдел. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - заявил специалист по связям со СМИ младший лейтенант полиции Овик Назарян.

Сам мужчина проживал в станице Роговской, это в 20 км от Тимашевска.

Напомним, ранее на Кубани в ДТП попал замначальника ОГИБДД Новокубанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU