Новые жертвы коронавируса в Адыгее: 9 июня скончались еще два человека

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:47:03+03:00

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9 июня стало известно о том, что статистику смертей от коронавируса пополнили двое. Речь идет о пациентах, которых ранее госпитализировали в республиканскую больницу с симптомами коронавируса.

- В госпитале Майкопа скончались два человека из Теучежского района республики, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Адыгеи. - Это 71-летний мужчина и 82-летняя женщина.

В больнице за их состоянием тщательно следили медики, но самочувствие больных ухудшалось с каждым днем. В итоге 9 июня оба пациента скончались.

- Было проведено вскрытие. Как следует из патолого-анатомического заключения, причиной смерти в обоих случаях стал COVID-19, - уточняют в министерстве здравоохранения Адыгеи.

Напомним, с начала пандемии в республике скончалось уже 12 человек. По последним данным, в больницах Адыгеи находится 495 человек, из них 43 пациента поступили за последние 24 часа. Выздоровевших 651 человек.

Ранее сообщалось, что двое человек с коронавирусом скончались в Краснодарском крае. Один из погибших - мужчина, которому было всего 38 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU