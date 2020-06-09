2020-06-09T20:07:57+03:00
Общество

В Краснодаре во время тушения пожара эвакуировали 10 человек

В огне никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Огонь уже потушен.Огонь уже потушен.
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ЧП случилось во вторник, 9 июня. Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице 40 лет Победы, 65 поступило спасателям в 13:08. Жильцы многоэтажки напротив увидели черный дым и решили позвонить пожарным.

- По прибытию на место спасатели установили, что горят вещи на балконе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составила всего три квадрата. Однако спасатели на время тушения решили все же эвакуировать жильцов дома. Всего на улицу вывели 10 человек.

В 13:18 огонь локализовали, а еще через несколько минут возгорание полностью ликвидировали.

- На тушении пожара работали восемь человек личного состава и две спецмашины, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В огне никто не пострадал. Причины пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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