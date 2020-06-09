В Краснодаре во время тушения пожара эвакуировали 10 человек
ЧП случилось во вторник, 9 июня. Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице 40 лет Победы, 65 поступило спасателям в 13:08. Жильцы многоэтажки напротив увидели черный дым и решили позвонить пожарным.
- По прибытию на место спасатели установили, что горят вещи на балконе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Площадь пожара составила всего три квадрата. Однако спасатели на время тушения решили все же эвакуировать жильцов дома. Всего на улицу вывели 10 человек.
В 13:18 огонь локализовали, а еще через несколько минут возгорание полностью ликвидировали.
- На тушении пожара работали восемь человек личного состава и две спецмашины, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В огне никто не пострадал. Причины пожара уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU