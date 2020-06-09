Жесткое ДТП на Кубани: один человек погиб, еще четверо пострадали

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:52:46+03:00

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Серьезная авария произошла на трассе в Красноармейском районе во вторник, 9 июня. В 16:00 на 27-м километре дороги Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк столкнулись сразу три машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784086" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноармейском районе Видео: instagram.com/avto_region23.

Как стало известно, ДТП случилось в районе поселка Октябрьский. Один из водителей, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего Kia Rio, минивэн Volkswagen Transporter и Lada Priora столкнулись.

Кто именно виновник аварии, сейчас выясняют автоинспекторы.

- В результате ДТП 37-летняя пассажирка Kia Rio от полученных травм скончалась на месте происшествия, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Кроме того, в ДТП пострадали четыре человека. Это 40-летний водитель Kia Rio, а также двое детей из этой машины. Ребятам, у которых тяжыле травмы, восемь и 12 лет. Также в больницу доставили 39-летнюю женщина, которая управляла Volkswagen. Водитель отечественной легковушки отделался царапинами.

- Обстоятельства аварии выясняются, - добавил Павел Окружко.

ИСТОЧНИК KP.RU