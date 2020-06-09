Три краснодарки стали полуфиналистками международного конкурса «Мисс Офис - 2020»

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:37:02+03:00

У них появился шанс побороться за корону

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В Краснодаре завершился кастинг на участие в международном конкурсе «Мисс Офис - 2020». Чтобы удивить жюри, самые умные, красивые и талантливые сотрудницы компаний в этот раз вышли не на сцену, а zoom-конференцию. Из-за коронавируса отбор прошел в дистанционном формате. Но это не помешало судьям понять, кто действительно достоин представлять регион.

В итоге полуфиналистками стали 23-летняя Екатерина Шумская, 24-летняя Валерий Мотрий и 26-летняя Елена Гриненко.

- Для демонстрации своих талантов участницы присылали видеовизитки вместе с анкетой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы конкурса. - Елена и Екатерина исполнили песни популярных исполнителей, а Валерия продемонстрировала свои танцевальные способности.

Теперь три офисных красавицы примут участие в онлайн-голосовании. В сентябре любой желающий сможет поддержать понравившихся ему участниц.

В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно эта красавица получит заветный титул «Мисс Офис – 2020», главный приз – 2 миллиона рублей и возможность стать лицом рекламной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU