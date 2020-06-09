В парке «Краснодар» срезают шалфей
Буквально в минувшие выходные фиолетовая поляна вновь стала главной локацией для фотосессий горожан. Парк «Краснодар» открыли - жители кубанской столицы рванули на прогулку, чтобы наверстать упущенное на карантине время. И вот не успела закончиться неделя, как растение начали срезать.
Многие горожане подумали, что виной тому стали любители селфи, которые нещадно топчут шалфей ради красивых фото. Напомним, в июне 2019 года растение спустя пару недель после посадки пришлось убирать. Цветы сильно пострадали из-за любителей фотосессий.
Но оказалось, что причина вовсе не в этом.
- Садовники срезают кусты, потому что соцветия уже почти отцвели, - объяснила администрация парка на странице в Instagram. - Если полностью срезать все нынешние отростки, то они сразу начнут набирать рост новые.
Специалисты спешат успокоить краснодарцев - уже через пару месяцев лиловое море снова будет радовать жителей города.
ИСТОЧНИК KP.RU