В парке «Краснодар» срезают шалфей

9 Июнь 2020 2020-06-09T22:24:47+03:00

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Буквально в минувшие выходные фиолетовая поляна вновь стала главной локацией для фотосессий горожан. Парк «Краснодар» открыли - жители кубанской столицы рванули на прогулку, чтобы наверстать упущенное на карантине время. И вот не успела закончиться неделя, как растение начали срезать.

Многие горожане подумали, что виной тому стали любители селфи, которые нещадно топчут шалфей ради красивых фото. Напомним, в июне 2019 года растение спустя пару недель после посадки пришлось убирать. Цветы сильно пострадали из-за любителей фотосессий.

Но оказалось, что причина вовсе не в этом.

- Садовники срезают кусты, потому что соцветия уже почти отцвели, - объяснила администрация парка на странице в Instagram. - Если полностью срезать все нынешние отростки, то они сразу начнут набирать рост новые.

Специалисты спешат успокоить краснодарцев - уже через пару месяцев лиловое море снова будет радовать жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU