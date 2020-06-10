2020-06-10T00:26:58+03:00
Общество

На Кубани завершат строительство двух долгостроев

В свои квартиры мечтают въехать около тысячи дольщиков
Евгения СОРОКА
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Жилые комплексы в микрорайоне Гидростроителей должны были сдать вовремя. Застройщик обещал ЖК «Иван да Марья» закончат в конце 2018 года, а ЖК «Парусная регата» - во втором квартале 2019-го. Но позже выяснилось, что все это обман.

С 2014 по 2018 год под видом строительства многоквартирных домов злоумышленники заключали с людьми договоры долевого участия. Чтобы создать видимость строительства, часть денег они потратили на возведение объектов, а также рекламу для привлечения новых людей. К счастью, мошенников разоблачили и поймали.

А совсем скоро проблемные дома закончат. Работы смогут начаться благодаря тому, что краевой Фонд защиты дольщиков получил права и обязанности застройщика-банкрота.

- Эта процедура была необходима для начала работ по достройке ЖК «Парусная регата» и ЖК «Иван-да-Марья», - уточняют в администрации региона.

Стоит сказать, ранее этой практики в регионе не было.

– Мы смогли создать уникальный для отрасли прецедент, - сказала директор Фонда Евгения Шумейко. - Это поможет впредь гораздо быстрее проводить процедуры передачи прав застройщиков-банкротов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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