В Туапсинском районе вспыхнули пять гаражей

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:36:33+03:00

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Пожар произошел ночью 9 июня в поселке Новомихайловском. На улице Парковой местные жители увидели полыхающие гаражи и вызвали спасателей.

- Сообщение о пожаре гаражно-строительном кооперативе поступило в 23:50. Горели пять двухэтажных неэксплуатируемых построек. На тушение было подано шесть пожарных стволов Дельта. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что в ликвидации возгорания задействовали 42 человека и 15 единиц техники от РСЧС, из них 30 человек, 10 единиц техники от МЧС России.

Фото: краевое ГУ МЧС

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре произошел пожар. ЧП случилось во вторник, 9 июня. Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице 40 лет Победы, 65 поступило спасателям в 13:08. Жильцы многоэтажки напротив увидели черный дым и решили позвонить пожарным. Выяснилось, что на балконе горели вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU